Tragédie en Suisse : au moins dix morts dans une explosion à Crans-Montana

Un drame a endeuillé les festivités du Nouvel An en Suisse. Au moins dix personnes ont été tuées et une dizaine d’autres blessées dans la nuit de mercredi à jeudi lors d’une violente explosion suivie d’un incendie dans un bar de la station de ski huppée de Crans-Montana, ont annoncé les autorités locales.

L’explosion s’est produite aux alentours de 1h30 du matin dans le bar-lounge La Constellation, situé dans un bâtiment de deux étages au cœur de la station alpine, dans le canton du Valais. Selon la police, plus de cent personnes se trouvaient à l’intérieur au moment du drame, alors que les célébrations de la Saint-Sylvestre battaient leur plein.

Dans un communiqué, la police cantonale du Valais a indiqué que d’importants moyens de secours avaient été immédiatement déployés. Pompiers, ambulances et hélicoptères de sauvetage ont été mobilisés pour évacuer les victimes. Un responsable des services de secours a affirmé que les hôpitaux de la région étaient saturés de blessés souffrant de brûlures, évoquant une situation « extrêmement critique ».

À ce stade, l’hypothèse d’un attentat terroriste est formellement écartée par les autorités suisses. Les enquêteurs privilégient une piste accidentelle. Selon plusieurs médias helvétiques, dont le quotidien Blick, l’explosion pourrait avoir été provoquée par l’utilisation de dispositifs pyrotechniques lors d’un concert organisé dans l’établissement, sans que cette information n’ait encore été confirmée officiellement.

Un périmètre de sécurité a été instauré autour du site et l’espace aérien au-dessus de la station a été temporairement fermé afin de faciliter l’intervention des secours. Une cellule d’aide psychologique et une ligne téléphonique ont été mises en place pour les familles des victimes, tandis qu’une conférence de presse des autorités est attendue dans la journée.

L’enquête se poursuit pour déterminer avec précision les causes de ce drame qui a bouleversé l’une des stations les plus prisées des Alpes suisses.