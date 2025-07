Face à la montée de l’antisémitisme, des rabbins européens formés au Krav Maga

Articles recommandés -

En réponse à une recrudescence préoccupante des actes antisémites à travers l’Europe, des dizaines de rabbins venus de tout le continent suivent une formation intensive d’autodéfense et de Krav Maga aux Pays-Bas. Le séminaire se tient à Eindhoven, à l’initiative du Rabbinical Center of Europe (Centre rabbinique d'Europe), principal organisme représentant plus de 850 rabbins en Europe.

Cette initiative intervient dans un contexte de hausse sans précédent des agressions visant des juifs ou des personnes perçues comme telles, notamment depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et le conflit qui s’en est suivi à Gaza. En France, les actes antisémites ont bondi de 350 %, tandis que le Royaume-Uni a enregistré près de 2 000 incidents au cours du premier semestre 2024, soit une augmentation de 450 % par rapport à l’année précédente.

"Nous sommes à un moment critique. Chaque sortie publique représente aujourd’hui un risque réel pour nos rabbins", a déclaré le rabbin Menachem Margolin, président du Centre rabbinique d'Europe et de l’Association juive européenne. Il exhorte les gouvernements à renforcer la sécurité autour des institutions juives et à appliquer des sanctions plus sévères contre les auteurs d’actes antisémites.

Selon le rabbin Aryeh Goldberg, directeur du Centre rabbinique d'Europe, cette formation a été demandée directement par les rabbins eux-mêmes, inquiets de l’insuffisance des mesures de protection et confrontés à des menaces physiques quasi quotidiennes.

Les Pays-Bas, où se déroule la formation, n’échappent pas à cette tendance. En mars 2024, un cocktail Molotov a été lancé contre la mission israélienne auprès de l’ONU à La Haye. En avril, un rabbin orthodoxe a été agressé dans un centre commercial à Utrecht, tandis que des voyageurs israéliens ont été harcelés à l’aéroport Schiphol d'Amsterdam. En novembre, des supporters du Maccabi Tel Aviv avaient été attaqués après un match contre l’Ajax à Amsterdam.

Ces incidents illustrent une défaillance systémique dans la protection des communautés juives et une urgence sécuritaire à laquelle les autorités peinent à répondre. Face à ce constat alarmant, certains rabbins prennent désormais leur sécurité en main.