Fils d'un cadre du Hamas comme narrateur : la BBC s'excuse pour les "graves erreurs" de son documentaire sur Gaza

La BBC se retrouve au cœur d'une polémique majeure après avoir diffusé un documentaire sur Gaza dont le jeune narrateur s'est avéré être le fils d'un ancien vice-ministre de l'Agriculture du Hamas. Face à ce scandale, le groupe audiovisuel public britannique a présenté ses excuses jeudi et retiré immédiatement le programme intitulé "Gaza : comment survivre dans une zone de guerre".

Dans un communiqué sans équivoque, la BBC a reconnu des "défauts graves" dans la réalisation de ce documentaire produit par la société britannique Hoyo Films. "BBC News assume l'entière responsabilité que ces faits ont eu sur la réputation de la Corporation. Nous présentons nos excuses", a déclaré le groupe, qualifiant ces manquements d'"inacceptables". L'enquête menée par la BBC a révélé que Hoyo Films était parfaitement au courant des liens familiaux du jeune Abdullah Al-Yazouri avec le Hamas, mais avait délibérément omis de partager cette information cruciale avec le diffuseur. Plus troublant encore, la société de production a admis avoir versé "une modeste somme d'argent" à la mère du garçon. Cette révélation a poussé la BBC à chercher des garanties qu'aucun financement n'a été versé, directement ou indirectement, au Hamas, organisation classée comme terroriste au Royaume-Uni.

Cette controverse a pris une dimension politique lorsque Lisa Nandy, ministre britannique de la Culture, est intervenue personnellement dans l'affaire. Sous la pression du parti conservateur, elle a déclaré devant le Parlement avoir exigé des "garanties solides" que la BBC n'avait pas financé le Hamas pour ce reportage.

"Le fait que le film ait été réalisé par une société de production externe ne dispense en aucun cas la BBC de sa responsabilité de faire preuve d'une diligence raisonnable sur un programme qu'elle diffuse", a-t-elle souligné, après avoir échangé avec le directeur général de la BBC en début de semaine. Cette affaire a provoqué de vives réactions dans les milieux médiatiques et culturels britanniques. D'un côté, des dizaines de manifestants, mobilisés par la Campagne contre l'antisémitisme (CAA), se sont rassemblés devant le siège de la BBC à Londres pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une propagande pro-Hamas. De l'autre, 500 personnalités du monde de la télévision et du cinéma, dont l'ancien footballeur Gary Lineker et l'acteur Riz Ahmed, ont signé une lettre ouverte dénonçant un "acte de censure politiquement motivé". Pour ces défenseurs du documentaire, il s'agissait d'un "travail journalistique essentiel" donnant une voix "aux enfants palestiniens vivant dans des circonstances inimaginables". En réponse à cette initiative, la CAA n'a pas hésité à accuser la BBC d'être devenue "le porte-parole des terroristes et de leurs partisans", illustrant la polarisation extrême que suscite la couverture médiatique du conflit à Gaza. La BBC a depuis annoncé le lancement d'un examen approfondi des processus de vérification pour ses documentaires produits par des sociétés externes, afin d'éviter que de tels manquements ne se reproduisent à l'avenir.