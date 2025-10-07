Flottille pour Gaza : des militants expulsés par Israël, dont Rima Hassan, dénoncent des "mauvais traitements"

Plusieurs militants de la flottille pour Gaza, expulsés lundi par Israël, ont affirmé à leur arrivée à Athènes avoir été « battus » et traités « comme des animaux » après l’arraisonnement de leur convoi par la marine israélienne. Parmi eux, la militante allemande Yasmin Acar a dénoncé des "mauvais traitements" et des "privations de nourriture et d’eau" pendant les 48 premières heures de détention.

https://x.com/i/web/status/1975246857245729162 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le ministère israélien des Affaires étrangères a rejeté ces accusations, affirmant que « tous les droits légaux » des détenus, dont ceux de Greta Thunberg, avaient été respectés. L’activiste suédoise a décrit la flottille Global Sumud comme « la plus grande tentative pour briser le siège illégal de Gaza » et a évoqué des "abus" subis en prison.

L’eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan et le député François Piquemal (LFI) ont eux aussi dénoncé des "violences policières" et des conditions de détention "dégradantes" dans une prison du désert du Néguev. La flottille, partie de Barcelone début septembre, comptait une cinquantaine de bateaux et visait à acheminer de l’aide humanitaire vers Gaza.