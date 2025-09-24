Flottille pour Gaza : l’Italie envoie une frégate après une attaque présumée de drones au large de la Grèce

Articles recommandés -

Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a annoncé mercredi l’envoi de la frégate Fasan pour « d’éventuelles opérations de secours » après une attaque présumée contre une flottille propalestinienne en route vers Gaza.

Selon Crosetto, le navire militaire, qui se trouvait au nord de la Crète, a été redirigé « pour garantir l’assistance aux citoyens italiens présents sur la flottille ». Une soixantaine d’Italiens, dont quatre parlementaires, font partie des passagers.

La flottille est composée d’une cinquantaine de bateaux et d’activistes venus de 45 pays, parmi lesquels la militante écologiste suédoise Greta Thunberg. Elle est partie de Barcelone au début du mois et a déjà affirmé avoir été visée par des drones le 9 septembre au large de Tunis.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les organisateurs affirment avoir de nouveau été ciblés par « de multiples drones » au large des côtes grecques. Guido Crosetto a exprimé sa « condamnation la plus ferme » face à une attaque menée par des drones « d’origine inconnue ».

Le ministère italien des Affaires étrangères a demandé à Israël d’assurer la sécurité de la flottille, rappelant qu’elle navigue en eaux internationales.

Israël a de son côté indiqué qu’il ne permettra pas à la flottille d’atteindre Gaza et lui a proposé d’accoster dans le port d’Ashkelon. Deux flottilles similaires avaient déjà été interceptées en juin et juillet.