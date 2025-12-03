Francesca Albanese sous le feu des critiques en Italie après des propos controversés

Francesca Albanese, rapporteuse spéciale italienne du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur les territoires palestiniens, fait face à une vague de critiques dans son pays après des déclarations jugées comme une justification implicite de violences contre les journalistes.

Depuis plusieurs années, Albanese se distingue par ses prises de position virulentes contre Israël, en particulier depuis le conflit à Gaza, ce qui lui a valu des accusations d’antisémitisme de la part d’Israël, des États-Unis et de personnalités de la communauté juive italienne. Elle fait d'ailleurs l'objet de sanctions de la part de Washington. Mais ces dernières semaines, ses propos ont suscité l’inquiétude même parmi une partie de la gauche italienne.

La polémique la plus récente remonte à l’attaque d’une rédaction turinoise par des manifestants pro-palestiniens, qui avaient vandalisé les locaux et tagué des slogans contre les journalistes et en soutien à la « Palestine libre ». Albanese a condamné la violence mais a aussitôt ajouté que cet incident envoyait un « message aux journalistes » pour qu’ils « recommencent à faire leur travail », remarque perçue comme une légitimation de l’action et une menace implicite envers la presse.

Ces prises de position ont conduit plusieurs maires italiens à reconsidérer des distinctions honorifiques précédemment attribuées à Albanese. À Naples, Reggio Emilia, Bari et Bologne, les autorités municipales ont annoncé qu’elles réfléchissaient à l’opportunité de maintenir des titres de citoyenne d’honneur ou d’autres distinctions symboliques.

La rapporteuse a déjà été impliquée dans d’autres controverses : lors d’une cérémonie à Reggio Emilia, elle avait publiquement réprimandé le maire pour avoir évoqué la libération des otages israéliens détenus par le Hamas, déclenchant des huées du public. Quelques jours plus tard, elle avait quitté en colère un débat télévisé après des désaccords sur l’emploi du terme « génocide » concernant les opérations israéliennes à Gaza.

Les critiques à son encontre s’inscrivent dans un contexte plus large en Italie, où les actes antisémites et les tensions liées au conflit israélo-palestinien se multiplient. Certains responsables locaux insistent sur le fait que la violence contre les journalistes et les divisions qu’elle engendre ne peuvent être tolérées.