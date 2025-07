Francofolies de Spa : le concert d’Amir marqué par la polémique, mais sans incidents majeurs

Articles recommandés -

Le concert du chanteur franco-israélien Amir aux Francofolies de Spa, vendredi, s’est déroulé sous haute tension après des accusations de "soutien à l’action militaire israélienne à Gaza", portées par une dizaine d’artistes, dont la franco-suisse Yoa, qui a annulé sa prestation. Des tags hostiles, comme « Spa complice » ou « Amir machine à tuer », ont été relevés dans la ville. Malgré ces polémiques, les organisateurs ont maintenu le spectacle.

Durant le concert, une adolescente arborant un drapeau palestinien a été brièvement écartée par la sécurité, tout comme un drapeau israélien confisqué plus tôt, selon Marc Radelet, responsable presse du festival. Aucun autre incident n’a été signalé. Amir, qui a annulé ses interviews, a livré un discours poignant : « Je chante l’amour et la paix. Le dialogue est préférable aux anathèmes et aux boycotts. L’art est la seule réponse à la haine. »

Ses fans, présents en masse, ont appelé à séparer la musique des débats politiques. « Laissons les opinions de côté et profitons », a déclaré l’un d’eux au média belge RTBF. Cette soirée, marquée par un appel à l’unité, reflète les tensions autour des artistes israéliens en Europe, dans un contexte de conflit à Gaza où les sensibilités s’exacerbent.