Gary Lineker quitte la BBC suite à une controverse antisémite

L'ex-capitaine de l'équipe de football d'Angleterre et présentateur vedette Gary Lineker va quitter la BBC avec effet immédiat ce lundi, selon des informations rapportée par The Telegraph. Cette décision, présentée comme un accord mutuel, survient après une polémique liée à un contenu jugé antisémite partagé par Lineker sur les réseaux sociaux.

D'après des sources proches du dossier, Lineker aurait reconnu que sa position au sein du diffuseur britannique était devenue intenable. Une annonce officielle est attendue en milieu de journée dans les cercles internes de la BBC.

La controverse a éclaté suite au partage par Lineker d'une publication Instagram du groupe "Palestine Lobby" contenant une image de rat, un symbole historiquement utilisé par les nazis comme insulte envers les Juifs. Cette publication accompagnait une vidéo de l'avocate canado-palestinienne Diana Buttu critiquant la guerre d'Israël à Gaza.

Bien que Lineker ait présenté des excuses "sans réserve" la semaine dernière, affirmant avoir partagé ce contenu sans en connaître la symbolique, l'incident a provoqué l'indignation de militants et de collègues juifs de la BBC. La polémique s'est intensifiée après ses déclarations au Telegraph qualifiant la riposte israélienne aux attaques terroristes du 7 octobre de "profondément dépravée".

Danny Cohen, ancien directeur de la télévision de la BBC, a salué ce départ : "Étant donné la nature antisémite du contenu partagé par M. Lineker, il est juste qu'il quitte la BBC. Mais ce partage n'est qu'un symptôme du problème, pas le problème lui-même."

Ce n'est pas la première controverse impliquant Lineker. En mars 2023, il avait été temporairement suspendu d'antenne après avoir comparé une politique migratoire des Conservateurs à la rhétorique de l'Allemagne nazie. Plus récemment, en 2024, il avait suscité des critiques après avoir relayé un appel à exclure Israël des compétitions internationales de football. Lineker, qui animait l'émission "Match of the Day" depuis 26 ans, devrait faire sa dernière apparition dimanche prochain.