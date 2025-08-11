Gaza : Le fonds souverain norvégien réduit ses investissements en Israël

Articles recommandés -

Le fonds souverain de Norvège, le plus important au monde avec un capital estimé à 2 000 milliards de dollars, a annoncé lundi la cession de ses participations dans plusieurs entreprises israéliennes, ainsi que la fin de tous ses contrats avec des gestionnaires d’actifs israéliens. Cette décision intervient dans un contexte de dégradation de la situation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

« Nous sommes investis dans des entreprises opérant dans un pays en guerre, et les conditions en Cisjordanie et à Gaza se sont récemment aggravées. En réponse, nous allons renforcer notre vigilance », a déclaré Nicolai Tangen, directeur général de Norges Bank Investment Management, l’organisme qui gère le fonds.

Le fonds se désengage de 11 entreprises israéliennes sur un total de 61, celles-ci n’étant pas incluses dans un indice de référence boursier défini par le ministère norvégien des Finances. Selon le communiqué, ces exclusions sont motivées par un « risque inacceptable de contribution à de graves violations des normes » liées à leurs activités dans les territoires de Judée-Samarie. Depuis 2020, le fonds a soulevé des préoccupations auprès de 39 entreprises sur des enjeux liés à la Judée-Samarie et à Gaza, ce qui représente la majorité de ses procédures de vigilance concernant les conflits à travers le monde.