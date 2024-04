GB : le ministre de l'Intérieur interpelle la police après qu'un agent a qualifié un homme d'"ouvertement juif"

Le ministre britannique de l'Intérieur, James Cleverly, a écrit à la police métropolitaine de Londres après qu'un agent ait empêché un homme portant une kippa de traverser une route lors d'une marche pro-palestinienne, au motif qu'il était "ouvertement juif".

L'association Campaign Against Antisemitism a publié jeudi soir une vidéo montrant un policier empêchant Gideon Falter, son directeur général, de traverser une route dans la capitale en raison de la manifestation du 13 avril. L'agent a déclaré à M. Falter qu'il craignait que sa présence ne provoque une "réaction" car il était "assez ouvertement juif". M. Falter a précisé qu'il traversait Londres après avoir assisté à un office dans une synagogue et qu'il ne participait à aucune manifestation.

La police métropolitaine s'est excusée pour "l'utilisation du terme 'ouvertement juif' par l'un de nos agents. Nous savons que cela aura offensé beaucoup de gens." La police a réitéré ses excuses, soulignant que "le fait d'être juif n'est pas une provocation" et que "les Londoniens juifs doivent pouvoir se sentir en sécurité dans cette ville".

Le ministère de l'Intérieur a confirmé samedi que M. Cleverly avait écrit à la police métropolitaine, sans préciser le contenu de cette lettre privée. Un porte-parole a déclaré : "Nous saluons les excuses de la police, mais le simple fait d'être juif - ou de toute autre race ou religion - ne devrait jamais être considéré comme une provocation. Toute personne, quelle que soit sa religion, devrait être libre de vaquer à ses occupations et de se sentir en sécurité."

La gestion des manifestations par la police britannique a suscité des critiques de plusieurs côtés. L'an dernier, la ministre de l'Intérieur de l'époque, Suella Braverman, avait accusé la police londonienne d'adopter une attitude plus souple envers les causes de gauche.