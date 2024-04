GB : un islamiste accusé du meurtre d'un septuagénaire, motivé par le conflit israélo-palestinien

Ahmed Alid, 45 ans, a poignardé à mort Terence Carney, 70 ans, dans les rues de Hartlepool en octobre dernier pour protester contre le conflit israélo-palestinien, selon le tribunal de la Couronne de Teesside. Il est également accusé de tentative de meurtre sur son colocataire.

Le procureur Jonathan Sandiford a déclaré que M. Alid, un demandeur d'asile marocain, "suivait une interprétation extrême de l'islam" et voulait tuer des gens pour "soutenir la Palestine et s'opposer à Israël". Il considérait son colocataire Javed Nouri, 31 ans, qui se convertissait au christianisme, comme un "apostat" méritant la mort.

Le 15 octobre vers 5h du matin, M. Alid a poignardé M. Nouri dans sa chambre en criant "Allahu Akbar". Chassé par sa victime, il s'est enfui armé d'un second couteau et est tombé sur M. Carney qui se promenait. Une vidéo montre l'attaque mortelle où la victime "sans défense" crie "non" à plusieurs reprises. M. Carney est décédé de ses blessures vers 6h.

Lors de son interrogatoire, M. Alid a reconnu avoir "voulu tuer" les deux hommes. "J'ai tué deux adultes parce qu'Israël a tué des enfants innocents", a-t-il déclaré, ajoutant que s'il avait eu "une mitrailleuse et plus d'armes", il aurait "tué plus de victimes". Selon lui, M. Carney était une "victime innocente" tuée "parce que la Grande-Bretagne a créé l'entité sioniste (Israël) et devrait la faire partir".

Avant les faits, l'accusé s'était intensément intéressé aux attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre, effrayant ses colocataires. Malgré une plainte déposée le 9 octobre, la police n'avait pris aucune mesure. M. Alid nie le meurtre, la tentative de meurtre et l'agression de deux policières lors de sa garde à vue. La juge a indiqué que l'intention de l'accusé serait la question clé du procès, qui se poursuit.