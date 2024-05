GB : un Marocain emprisonné à vie pour avoir commis un meurtre dans le but de venger les "actions" d'Israël après le 7 octobre

Un demandeur d'asile marocain a été condamné à la prison à vie pour avoir poignardé au hasard un Britannique afin de se venger de les "actions" d'Israël après les massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas.

Ahmed Alid, 45 ans, a assassiné la victime "innocente" Terence Carney, 70 ans, dans les rues de la ville de Hartlepool, au nord-est de l'Angleterre, huit jours après l'attaque d'Israël par des terroristes dirigés par le Hamas, en octobre dernier.

La juge Bobbie Cheema-Grubb a déclaré à Alid qu'il avait "attaqué et assassiné... dans le cadre d'un acte terroriste" et qu'il passerait un minimum de 44 ans derrière les barreaux. Elle a déclaré qu'il avait "espéré effrayer le peuple britannique et saper les libertés dont il jouit" dans des actions "destinées à se venger" de la réponse d'Israël à l'attaque du Hamas. Quelques minutes avant de tuer M. Carney, Alid avait également tenté d'assassiner son colocataire, Javed Nouri, converti au christianisme, en s'introduisant dans sa chambre et en le frappant pendant qu'il dormait.

Alid a crié "Allahu Akbar" ("Dieu est le plus grand") lors de l'attaque dans le logement pour demandeurs d'asile approuvé par le gouvernement, avant de s'enfuir dans la rue, toujours armé d'un couteau. L'attaque contre Nouri était "une tentative de le punir pour s'être converti au christianisme", a déclaré le juge, ajoutant qu'il n'avait montré "aucun remords ni aucune pitié véritable" pour ses victimes.

Alid a admis à la police que Carney était "innocent", mais il a justifié son meurtre en déclarant que la Grande-Bretagne avait créé "l'entité sioniste" et qu'elle devait la faire partir, ajoutant : "Ils ont tué des enfants et j'ai tué un homme" : "Ils ont tué des enfants et j'ai tué un vieil homme". Il avait nié le meurtre, la tentative de meurtre et l'agression de deux officiers de police. Le mois dernier, il a été reconnu coupable à l'unanimité des quatre chefs d'accusation par un jury de la Teesside Crown Court de Middlesbrough. Le surintendant principal James Dunkerley, chef de la police antiterroriste dans le nord-est de l'Angleterre, qui a dirigé l'enquête, s'est félicité de la lourde peine. "Rien ne peut justifier les actes de l'accusé ce jour-là.... La peine prononcée aujourd'hui reflète la nature choquante et horrible des crimes commis par cet homme", a-t-il déclaré.