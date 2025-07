Genève : le président de la Knesset défie l’ONU et accuse l’Iran de menaces d’extermination

Articles recommandés -

Une session houleuse a marqué la conférence internationale des présidents de parlements (IPU) à Genève, au siège de l’ONU. Le président de la Knesset, Amir Ohana, a prononcé un discours qui a provoqué le départ furieux des délégations iranienne, palestinienne et yéménite. Alors qu’il commençait à s’exprimer, ces représentants ont quitté la salle en signe de protestation. Un incident supplémentaire a suscité l’indignation : le micro d’Ohana a été baissé lorsqu’il a évoqué les otages détenus par le Hamas.

Dans son allocution, Ohana a fustigé les récentes déclarations du président français Emmanuel Macron et du Premier ministre britannique Keir Starmer sur la reconnaissance d’un État palestinien. « Récompenser le Hamas sous forme de reconnaissance d’un État palestinien n'apportera ni stabilité, ni partenariat, ni paix. Cela mènera à plus de bains de sang pour les Israéliens et les Juifs », a-t-il déclaré. Il a lancé un défi provocateur : « Si vous voulez créer ce que vous appelez un État palestinien, installez-le à Londres, à Paris, dans vos pays – qui ressemblent de plus en plus au Moyen-Orient. »

Au point culminant de son intervention, Ohana a brandi une tablette pour projeter une vidéo du parlement iranien datant de juin dernier, où les députés scandent « Mort à Israël, mort à l’Amérique » après l’adoption d’une loi contre l’Agence internationale de l’énergie atomique. « Ce n’est pas un groupe terroriste clandestin, mais le parlement officiel de la République islamique d’Iran – membre de ce forum – appelant ouvertement à la destruction de deux États souverains », a-t-il tonné. Il a rappelé les leçons de l’histoire : « Nous avons appris de notre passé le prix de l’ignorance face aux menaces d’extermination. Aujourd’hui, Khamenei sait le prix de menacer Israël. »

Amir Ohana a également fustigé le président du parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, qui avait brandi une photo d’un enfant « affamé » à Gaza, publiée en une du New York Times. « C’est une fake news : l’enfant souffre de paralysie cérébrale. Même le New York Times l’a admis aujourd’hui. Mais Ghalibaf utilisera n’importe quelle calomnie que les fake news lui fourniront. Honte à ce journal, honte à ce président ! »

Par ailleurs, le président de la Knesset a évoqué les 50 otages détenus par le Hamas : « Ils sont affamés, torturés, terrifiés, seuls dans les tunnels sombres de Gaza. Aucun Gazaoui n’a levé le petit doigt pour les libérer. Nous les ramènerons. » Il a ajouté que depuis le 7 octobre, Israël est passé « des abysses aux sommets », contrôlant désormais les cieux iraniens. En marge de la conférence, Amir Ohana a multiplié les rencontres diplomatiques, s’entretenant avec les présidents de parlements de Chili, Brésil, Belgique, Allemagne, Italie, Suisse, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Tchéquie, Ghana, Népal et Congo, entre autres. L’IPU, regroupant 193 pays dont l’Iran et des États arabes, est une plateforme clé pour les échanges parlementaires mondiaux.

Cet épisode illustre les tensions exacerbées par le conflit à Gaza, où les accusations de « génocide » et les menaces d’extermination s’entremêlent. Amir Ohana, par son discours, a non seulement défendu Israël, mais aussi mis en lumière les contradictions de l’ONU face aux régimes autoritaires.