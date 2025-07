Gideon Saar rencontrera lundi la ministre palestinienne des Affaires étrangères à Bruxelles

Articles recommandés -

Les ministres des Affaires étrangères d'Israël et de l'Autorité palestinienne se retrouveront lundi 14 juillet à Bruxelles pour la réunion ministérielle UE-Voisinage Sud, une première depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 et la guerre à Gaza, a rapporté Euronews. Gideon Sa'ar représentera Israël, aux côtés de Varsen Aghabekian Shahin pour l'Autorité palestinienne, et du ministre syrien Asaad Hassan al-Shaibani.

Cette rencontre, reportée en raison de la situation à Gaza, intervient dans un climat tendu. Un responsable palestinien a confié au site Euronews que Ramallah saisira l'occasion pour alerter les Européens sur la crise humanitaire, exiger des sanctions contre Israël et dénoncer la retenue de 8,2 milliards de shekels (2,1 milliards d'euros) en recettes fiscales. Les Palestiniens plaideront aussi pour des élections et une solution politique.

Le timing est critique, car la rencontre se tient la veille du débat du 15 juillet au Conseil des Affaires étrangères de l'UE, qui examinera dix options de réponse aux violations présumées par Israël de l'accord d'association, notamment de son article 2 sur les droits humains. Parmi les mesures : suspension totale de l'accord (relations commerciales incluses), interruption du dialogue politique ou exclusion d'Israël des programmes UE.

Toute décision requiert l'unanimité des 27 États membres. Malgré les accusations de blocage d'aide alimentaire et de tirs sur des civils, un accord UE-Israël annoncé jeudi promet une "amélioration significative" de l'accès humanitaire à Gaza. Ce forum, issu de la déclaration de Barcelone de 1995, vise à promouvoir paix et coopération en Méditerranée, impliquant 27 pays de l'UE et 11 pays arabes. Ces discussions s'inscrivent dans des négociations intenses pour un cessez-le-feu et la libération des otages.