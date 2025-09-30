Giorgia Meloni exhorte la flottille pour Gaza à renoncer

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a de nouveau appelé les militants de la flottille en route pour Gaza à « stopper immédiatement » leur tentative de "briser le blocus maritime" imposé par Israël depuis 2007. Selon elle, une confrontation risquerait de « compromettre le fragile équilibre » qui pourrait conduire à la paix, sur la base du plan présenté récemment par le président américain Donald Trump. « Beaucoup seraient ravis de faire échouer ce plan », a averti la cheffe du gouvernement italien, redoutant que l’opération devienne un prétexte pour torpiller les négociations.

Dans un communiqué, Meloni a exprimé sa crainte que l’incident ne déraille les efforts en cours et répété que la flottille devait « s’arrêter maintenant ». Rome a par ailleurs confirmé que la frégate italienne qui suit actuellement les embarcations cessera son escorte une fois la zone des 150 milles nautiques (278 km) des côtes de Gaza franchie.

La flottille, baptisée Global Sumud Flotilla, regroupe plus de 40 bateaux civils transportant des parlementaires, des juristes et des militants, dont la militante écologiste suédoise Greta Thunberg. Les organisateurs affirment vouloir livrer une aide humanitaire « symbolique » à la population de Gaza et "dénoncer le blocus israélien". Malgré les avertissements italiens, ils assurent qu’ils poursuivront leur route vers la bande de Gaza.