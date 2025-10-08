Giorgia Meloni visée par une plainte à la Cour pénale internationale pour "complicité de génocide" à Gaza

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a annoncé mardi avoir été signalée à la Cour pénale internationale (CPI), aux côtés de deux de ses ministres, pour « complicité de génocide » en lien avec la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

Dans une interview à la télévision publique RAI, Meloni a précisé que les ministres Guido Crosetto (Défense) et Antonio Tajani (Affaires étrangères) étaient également visés, ainsi que Roberto Cingolani, directeur du groupe d’armement Leonardo.

« Je ne crois pas qu’il existe un autre cas semblable dans le monde ou dans l’histoire », a déclaré la cheffe du gouvernement, sans préciser qui avait déposé cette plainte.

Cette révélation intervient alors que l’Italie a connu ces derniers jours d’importantes manifestations pro-palestiniennes, rassemblant des centaines de milliers de personnes dénonçant les opérations israéliennes à Gaza et accusant Meloni de complicité. La dirigeante, traditionnellement soutien affirmé d’Israël, a tenu à rappeler que Rome n’avait pas autorisé de nouvelles livraisons d’armes depuis les attaques du 7 octobre 2023.

« Quiconque connaît la situation sait qu’il n’y a eu aucune fourniture militaire nouvelle après le 7 octobre », a-t-elle insisté. De son côté, le groupe Leonardo, le géant italien de la défense et de l’aéronautique, parmi les plus importants d’Europe, a rejeté les accusations, qualifiant de « montage très grave » toute insinuation de participation à des crimes de guerre.