Glastonbury : La BBC annonce la fin des diffusions en direct de concerts jugés "à haut risque"

Articles recommandés -

La BBC a annoncé ce jeudi la fin des diffusions en direct de concerts jugés « à haut risque » à la suite d’une polémique lors du festival de Glastonbury. Samedi, un membre du duo punk-rap Bob Vylan a scandé « Mort aux IDF ! » sur scène, en direct sur la plateforme de la BBC, provoquant un tollé. Ces propos anti-israéliens, visant les forces de défense israéliennes, ont été condamnés par le Premier ministre Keir Starmer, qui a dénoncé un « discours haineux ».

Le directeur général de la BBC, Tim Davie, a présenté ses excuses, qualifiant ces paroles d’« offensantes » et affirmant que « l’antisémitisme n’a pas sa place » au sein du groupe. Sept artistes, dont Bob Vylan, avaient été classés à risque, mais jugés diffusables avec des avertissements. La décision de ne pas interrompre le direct, qualifiée d’« erreur », a conduit à une enquête interne pour établir les responsabilités.

La police britannique enquête également sur Bob Vylan et le groupe nord-irlandais Kneecap, ce dernier ayant accusé Israël d’être un « État criminel de guerre ». La prestation de Kneecap, dont un membre est inculpé pour une infraction liée au Hezbollah, n’a pas été diffusée en direct. Bob Vylan, quant à lui, a vu ses visas américains révoqués, sa tournée aux États-Unis annulée, et des concerts à Manchester et Cologne supprimés. La BBC renforce désormais ses contrôles pour éviter de tels incidents.