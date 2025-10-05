Graffiti antisémite sur une boulangerie casher à Rome : "Sales Juifs, brûlez tous"

Un graffiti antisémite a été découvert ce dimanche matin sur les volets métalliques d’une boulangerie casher du quartier juif de Viale Marconi, à Rome. L’inscription, « Sales Juifs, brûlez tous », a été repérée par les employés à l’ouverture du commerce, selon le quotidien Corriere della Sera.

La boulangerie, située Via Avicenna, se trouve au cœur d’un quartier où vit une importante communauté juive. L’acte a provoqué une vague d’indignation à Rome, alors que les incidents antisémites connaissent une recrudescence sans précédent depuis le début de la guerre à Gaza, en octobre 2023.

D’après le Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) de Milan, 877 signalements d’actes antisémites ont été recensés en Italie en 2024, soit près du double par rapport à 2023 (454 cas) et presque quatre fois plus qu’en 2022.

Les attaques visant des Juifs se multiplient : en juin dernier, deux adolescents juifs ont été violemment agressés à Milan, et d’autres touristes juifs ont été attaqués à Venise. Cette nouvelle dégradation intervient dans un climat tendu marqué par d’immenses manifestations pro-palestiniennes dans tout le pays. Certaines, notamment à Rome, ont vu défiler des pancartes glorifiant l’assaut du Hamas du 7 octobre comme un acte de « résistance palestinienne », attisant un sentiment d’insécurité croissant au sein de la communauté juive italienne.