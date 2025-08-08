Grande-Bretagne : deux hommes arrêtés pour avoir visé des Juifs orthodoxes avec un pistolet à eau à Manchester

Articles recommandés -

La police de Manchester a annoncé jeudi l’arrestation de deux hommes soupçonnés d’avoir pris pour cible des membres de la communauté juive orthodoxe dans les rues de la ville à l’aide d’un pistolet à eau, tout en filmant la scène. Les suspects, âgés de 26 et 36 ans, sont poursuivis pour agression à caractère racial. Les forces de l’ordre ont saisi le véhicule utilisé ainsi que l’arme factice.

Selon le chef inspecteur Simon Ashcroft, de la division de Salford, l’affaire est traitée "avec le plus grand sérieux". "La police de Manchester applique une tolérance zéro face aux crimes haineux. Nous faisons tout pour que nos communautés se sentent en sécurité et soutenues", a-t-il déclaré. Les enquêteurs collaborent étroitement avec des organisations locales et appellent toute personne concernée à se manifester. Des éléments laissent penser que d’autres victimes pourraient exister.

L’affaire a éclaté après la diffusion, en début de semaine, d’une vidéo sur les réseaux sociaux. On y voit deux hommes circuler en voiture dans Manchester et asperger d’eau des piétons identifiables comme juifs orthodoxes, hommes, femmes et enfants, suscitant chez eux des réactions de gêne ou de surprise, tandis que les agresseurs rient.

https://x.com/i/web/status/1953479762896118010

D’après The Jewish Chronicle, ce n’est pas la première fois que ces individus ciblent des Juifs. Le même compte Instagram qui a publié la séquence incriminée avait déjà partagé deux autres vidéos montrant les suspects à l’aéroport, abordant des hommes juifs orthodoxes pour leur faire des "blagues" douteuses. Ils approchaient leur téléphone près des victimes et faisaient retentir le son d’Apple Pay, prétendant que celles-ci venaient de leur transférer de l’argent. "Vous êtes très riches, je viens de recevoir 60 livres de vous", lance l’un d’eux dans une de ces scènes.

Ces vidéos ont cumulé près d’un million de vues sur Instagram et provoqué un flot de commentaires antisémites. L’incident s’inscrit, selon plusieurs observateurs, dans un contexte plus large de harcèlement visant des membres de la communauté juive au Royaume-Uni.

La police encourage toute personne estimant avoir été prise pour cible à contacter ses services ou la Community Security Trust (CST), organisme de protection de la communauté juive.