Grande-Bretagne : deux survivants du festival Nova retenus des heures par un policier anti-israélien à l'aéroport de Manchester

La police des frontières britannique a retenu pendant deux heures à l'aéroport de Manchester deux frères israéliens, survivants du festival de musique Nova le 7 octobre, a rapporté le Daily Mail. Des images montrent l'agent s'adressant de manière agressive aux deux hommes qui s'étaient rendus au Royaume-Uni pour sensibiliser l'opinion à une organisation à but non lucratif, créée pour aider les survivants des attaques terroristes.

"Arrêtez de vous comporter comme ça. Laissez nous faire les contrôles que nous devons faire et restez tranquilles", assène le policier dans une vidéo diffusée sur X. "Regardez moi. Vous êtes d'accord ? C'est bien. C'est nous qui sommes les patrons, pas vous", poursuit-il. Après plus de deux heures d’attente, le même agent leur a déclaré : "Nous devions nous s'assurer que vous n'alliez pas faire ici ce que vous faites à Gaza".

Les deux Israéliens "ne semblent pas s'être disputés" avec l'officier, selon Marc Levy, directeur général du Conseil représentatif juif de la région de Manchester. Le ton de l'officier était "inutile et dégradant", a-t-il ajouté. Dans une lettre adressée au Manchester Airport Group, M. Levy a écrit : "Nous condamnons sans équivoque le fait que des ressortissants israéliens aient été détenus et maltraités par un agent de la police des frontières. Le commentaire qui a suivi leur libération prouve sans l'ombre d'un doute que cet individu était motivé par des intentions antisémites". "La seule raison pour laquelle ils ont été interrogés et détenus est qu'ils étaient Israéliens", a-t-il ajouté.

Yonatan Sindel/Flash90

Le ministre britannique de l'intérieur, James Cleverly, a réagi en dénonçant l’attitude hostile de l’agent, annonçant qu’une enquête avait été ouverte sur l’incident. "Nous ne tolérons pas l'antisémitisme ni aucune forme de discrimination".