Grande-Bretagne : la communauté juive envoie ses vœux de prompt rétablissement à la princesse de Galles

La communauté juive britannique a adressé à la princesse de Galles, Kate Middleton, ses vœux de prompt rétablissement dès la fin du shabbat, après qu’elle a annoncé vendredi être atteinte d’un cancer. Dans une courte déclaration publiée sur X samedi soir, le Conseil des députés juifs britanniques (Board of Deputies) a adressé "ses meilleurs vœux pour une refoua shelema" - un rétablissement complet - à la duchesse de Cambridge. "Nos pensées vont à elle et à la famille royale".

Le grand rabbin de Grande-Bretagne Ephraim Mirvis s’est quant à lui joint "à tous les habitants du Royaume-Uni et du monde entier pour exprimer ma tristesse en apprenant que la princesse de Galles se bat contre un cancer et je lui souhaite de tout cœur une 'refoua shelema' - un rétablissement rapide et complet". Le Jewish Leadership Council lui a souhaité "une force continue et un prompt rétablissement".

Le Progressive Judaism a envoyé "ses pensées et ses prières à Catherine, princesse de Galles, et à toute la famille royale". "Nous savons que beaucoup de nos membres, dont la vie et la famille ont été touchées par le cancer, apprécieront son message de foi et d'espoir et le rappel de l'importance vitale d'être entouré d'une communauté et d'êtres chers. Nous prions pour que son rétablissement complet arrive bientôt et que, dans l'intervalle, on lui donne l'espace et le temps dont elle a besoin pour guérir avec sa famille".

Kate Middleton a révélé son état de santé dans un message vidéo publié vendredi en fin d'après-midi. Elle y annonce avoir été diagnostiquée du cancer lors d’une opération subie à l’abdomen en janvier. "L'opération s'est déroulée avec succès. Cependant, les tests effectués après l'opération ont révélé la présence d'un cancer. Mon équipe médicale m'a donc conseillé de suivre une chimiothérapie préventive et j'en suis maintenant aux premiers stades de ce traitement".