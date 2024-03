Grande-Bretagne : un garçon juif âgé de dix ans menacé de mort pour s’être déguisé en soldat israélien

Un jeune garçon juif d'une dizaine d'années, résidant à Londres, a été victime d'un déferlement de haine sur les réseaux sociaux après la publication d'une photo le montrant déguisé en soldat israélien lors de la fête juive de Pourim. Cette photo a été largement partagée par des comptes suivis par des centaines de milliers de personnes, déclenchant une vague de commentaires haineux et de menaces envers l'enfant. Parmi les nombreux messages choquants, certains internautes ont qualifié le garçon de "nazi" et d'"animal", tandis que d'autres ont proféré des menaces physiques à son encontre. Des commentaires tels que "On dirait un terroriste. Tuez-le" illustrent la violence verbale déployée contre cet enfant. Un autre internaute a écrit : "Un enfant juif se promène ... à Stamford Hill, Londres, habillé comme un membre de Tsahal et portant un fusil d'assaut. Comportement dégoûtant et méprisable, comme d'habitude, de la part de ces gens. Futur terroriste en devenir", a écrit un autre internaute.

L’enfant, a été photographié marchant dans une rue clairement identifiable du quartier londonien de Stamford Hill, vêtu d'un uniforme kaki arborant le drapeau israélien, d'un chapeau militaire rouge et d'un fusil d'assaut en plastique. À noter que le quartier abrite l'une des plus grandes communautés orthodoxes de Londres.