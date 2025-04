Grande-Bretagne : une plainte pour crimes de guerre bientôt déposée contre dix Britanniques ayant servi dans Tsahal

Un groupe de juristes britanniques s'apprête à déposer une plainte pour crimes de guerre auprès de la police métropolitaine contre dix citoyens britanniques qui ont servi dans l'armée israélienne à Gaza, a rapporté lundi le journal britannique The Guardian.

Les juristes présenteront à l'unité des crimes de guerre de Scotland Yard un dossier de 240 pages dans lequel sont répertoriées des graves violations, telles que l'assassinat délibéré de civils et de travailleurs humanitaires ,certains par des tirs de snipers, et des attaques aveugles contre des infrastructures civiles telles que des hôpitaux.

Jehad Alshrafi / AP

Compilé par une équipe d'avocats et de chercheurs basés au Royaume-Uni et à La Haye, le dossier accuse également les suspects d'avoir mené des frappes coordonnées sur des lieux protégés, notamment des monuments historiques et des sites religieux, ainsi que d'avoir procédé à des déplacements forcés de civils.

Les noms des suspects, dont certains occupent des postes d'officiers, ainsi que le contenu intégral du rapport ne seront pas rendus publics en raison de contraintes juridiques, selon The Guardian. "Si l'un de nos ressortissants commet une infraction, nous nous devons de faire quelque chose", a déclaré l'un des avocats qui a contribué au dossier de dépôt de plainte, a rapporté le journal.

"Même si nous ne pouvons pas empêcher les gouvernements des pays étrangers de mal se comporter, nous pouvons au moins empêcher nos ressortissants de le faire", a-t-il poursuivi, précisant que les citoyens britanniques sont légalement tenus de ne pas être complices des "crimes commis en Palestine". "Personne n'est au-dessus de la loi", a-t-il affirmé pour justifier cette procédure judiciaire.