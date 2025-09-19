Grèce : des banderoles géantes anti-israéliennes déployées à l'Acropole d'Athènes

Articles recommandés -

Des militants du Parti communiste grec (KKE) et de son mouvement de jeunesse (KNE) ont organisé vendredi matin une action coup de poing en hissant deux drapeaux géants sur la falaise de l'Acropole d'Athènes, l'un des sites touristiques les plus visités au monde.

Les banderoles, rédigées en grec et en anglais, portaient les messages : "Arrêtez le génocide ! Non à la coopération avec l'État d'Israël meurtrier ! Libérez la Palestine."

Cette manifestation inhabituelle sur le site historique emblématique visait à transmettre "un message de solidarité internationale avec le peuple palestinien", selon les organisateurs.

L'action s'est déroulée en présence de dizaines de militants venus avec des drapeaux rouges, scandant des slogans de soutien à la cause palestinienne. Les participants ont appelé à une intensification des manifestations mondiales contre ce qu'ils qualifient de "massacre de Gaza", condamnant explicitement Israël, les États-Unis, l'OTAN et l'Union européenne.

Les manifestants exigent que la communauté internationale mette fin à toute aide et coopération avec Israël et reconnaisse un État palestinien dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.

Ces derniers mois, la Grèce s'est imposée comme un foyer de protestations anti-israéliennes liées à la guerre dans la bande de Gaza. Le mouvement a culminé avec la "Journée de la colère" le mois dernier, qui a vu des dizaines de petites manifestations se dérouler simultanément à travers le pays.

Cette mobilisation s'accompagne d'une dégradation du climat pour les touristes israéliens en Grèce, avec plusieurs agressions antisémites récemment enregistrées. L'incident le plus récent s'est produit samedi dernier : un Israélien de 29 ans a été agressé par trois Palestiniens sur la place Syntagma, dans le centre d'Athènes, et a été légèrement blessé.

Suite à cet incident, la Fondation Hind Rajab, organisation pro-palestinienne qui se donne pour mission de traquer les soldats israéliens et leurs supposés "crimes de guerre", a exigé l'arrestation de la victime, qu'elle présente comme "un combattant de la brigade Golani" de Tsahal.