Grèce : deux touristes israéliens agressés par des Palestiniens

Deux touristes israéliens ont été légèrement blessés dans une confrontation avec trois ressortissants palestiniens sur la place Syntagma, au cœur d'Athènes, dans la nuit de samedi à dimanche. L'incident s'est produit devant le Monument au Soldat inconnu, épicentre symbolique de la capitale grecque.

Selon les informations communiquées par la police d'Athènes, la confrontation a impliqué "cinq étrangers" : deux citoyens israéliens - une femme de 30 ans et un homme de 29 ans - face à trois citoyens palestiniens âgés de 27, 26 et 25 ans. Les forces de l'ordre ont précisé que des "mâts et drapeaux palestiniens" ont été découverts en possession des trois ressortissants palestiniens.

L'ensemble des protagonistes ont été interrogés par la police grecque, qui a annoncé que davantage d'éléments seraient communiqués à l'issue de l'enquête en cours.

Cet incident s'inscrit dans un climat de tensions croissantes en Grèce concernant la présence de touristes israéliens, victimes d'agressions répétées tout au long de l'été. Le pays, théâtre de manifestations palestiniennes, a organisé en août une mobilisation qui se voulait nationale baptisée "Journée d'action contre Israël", initiative qui a finalement été assez peu suivie.

Selon les données disponibles, un Israélien sur cinq s'est rendu en vacances en Grèce ces derniers mois. Un attrait qui s'explique par la proximité du pays avec Israël et le bas coût relatif du voyage.