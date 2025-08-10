Grèce : "Journée de colère" pro-palestinienne, alerte pour les touristes israéliens

Articles recommandés -

Le ministère israélien de la Diaspora et de la Lutte contre l'antisémitisme a émis dimanche une alerte concernant des dizaines de manifestations anti-israéliennes prévues à travers la Grèce. Ces rassemblements s'inscrivent dans le cadre d'une campagne internationale baptisée "Journée d'action pour Gaza".

Destinations touristiques ciblées

Les manifestations visent particulièrement les îles et sites touristiques fréquentés par les Israéliens, notamment Rhodes, Kos, Santorin, Corfou, Paros, la Crète, les Météores et la place Syntagma à Athènes. Selon le centre national de surveillance et de lutte contre l'antisémitisme, certains de ces lieux présentent un risque élevé d'incidents hostiles ou d'affrontements.

Le programme détaillé des manifestations s'étale de 11h00 à 20h00, avec des points de rassemblement stratégiques dans chaque destination : plage de Havnia à Agios Nikolaos, port de Garba à Gavdos, fin de la rue Meteoron aux Météores, plage d'Avlaki à Porto Rafti, place Annunziata à Corfou, entrée de la vieille ville de Rhodes, château d'Oia à Santorin, château de Parikia à Paros, place Agios Georgios à Héraklion, musée maritime de La Canée, place Syntagma à Athènes, place Eleftherias à Kos, et place Miaouli à Syros.

Consignes de sécurité

Face à ces mobilisations, le ministère israélien a publié des recommandations strictes pour ses ressortissants : s'éloigner des foyers de manifestations et des rassemblements non planifiés, éviter d'exprimer des positions politiques dans l'espace public, dissimuler tout signe d'identification israélien ou juif et faire preuve de vigilance dans les zones très fréquentées et les transports publics.

Campagne coordonnée

Cette campagne, menée par des organisations pro-palestiniennes, accuse Israël de "génocide" et appelle à des démonstrations de solidarité publiques dans les principaux sites touristiques, sous le slogan "Not in Our Land - Not in Our Name" (Pas sur notre terre - Pas en notre nom).

Les manifestations sont coordonnées via un canal Telegram dédié comptant environ 3 000 membres. Les organisateurs prévoient la distribution de matériel informatif et l'utilisation massive de hashtags sur les réseaux sociaux pour amplifier leur message.