Grèce : un Palestinien lié au Hamas poursuivi pour avoir préparé un attentat contre un bateau de croisière israélien

Les autorités grecques ont engagé des poursuites pour terrorisme contre un Palestinien de 37 ans arrêté samedi sur l’île de Crète, soupçonné d’avoir préparé une attaque visant un navire de croisière israélien attendu dans les prochains jours. Selon les médias grecs, le suspect, originaire de Gaza et employé comme électricien dans un hôtel de l’île, aurait entretenu des liens avec le Hamas et suivi une formation liée à la fabrication d’explosifs.

D’après l’agence de presse grecque ANA, le parquet a requis des poursuites provisoires pour appartenance à une organisation terroriste ainsi que pour formation à la fabrication et à l’utilisation d’explosifs à des fins terroristes. La police affirme que l’homme avait commandé des substances explosives sur Internet et qu’il était en contact avec plusieurs individus récemment arrêtés à Chypre dans le cadre d’affaires similaires.

L’enquête a également conduit les forces de sécurité à un appartement loué par le suspect à Athènes. Selon la télévision publique grecque ERT, les policiers y ont découvert du matériel de laboratoire et des produits chimiques susceptibles d’être utilisés dans la confection d’engins explosifs.

Les autorités grecques soupçonnent en outre le suspect d’avoir suivi un entraînement en Malaisie aux côtés de l’un des individus interpellés récemment à Chypre. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer l’étendue de ses activités et la réalité du projet d’attentat évoqué par les médias locaux.

Le suspect doit être présenté à un juge d’instruction, qui décidera des suites judiciaires à donner à l’affaire et d’éventuelles inculpations formelles. Cette arrestation intervient dans un contexte de vigilance accrue des services de sécurité européens face aux menaces terroristes visant des intérêts israéliens à l’étranger.