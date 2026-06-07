Grèce : un Palestinien soupçonné de liens avec le Hamas arrêté pour un projet d’attentat

Les autorités grecques ont annoncé l’arrestation d’un Palestinien de 37 ans soupçonné de liens avec le Hamas et de préparation d’actions terroristes sur le territoire grec.

L’homme a été interpellé samedi sur l’île de Crète, où il travaillait dans un hôtel. Selon la police, il entretenait des contacts avec plusieurs individus récemment arrêtés à Chypre dans le cadre d’enquêtes liées au terrorisme. Les enquêteurs affirment également qu’il aurait reçu une formation dispensée par le Hamas.

D’après des médias grecs, le suspect pourrait avoir envisagé de cibler un navire de croisière israélien attendu mardi en Crète. La télévision publique ERT a par ailleurs indiqué que les forces de l’ordre avaient découvert dans un appartement qu’il louait à Athènes du matériel de laboratoire ainsi que des produits chimiques susceptibles d’entrer dans la fabrication d’un engin explosif.

Cette arrestation intervient dans un contexte de vigilance accrue des services de sécurité européens face aux menaces terroristes et aux activités de réseaux liés au Hamas sur le continent.