Grèce : une synagogue profanée sur fond de montée de l'antisémitisme

Deux inscriptions à la peinture ont été découvertes jeudi soir : "Free Palestine" et une autre insultant le sionisme. Les graffitis ont depuis été effacés et le mur repeint. La police locale a ouvert une enquête contre des responsables non identifiés.

Série d'actes antisémites

Cet incident s'inscrit dans une vague de profanations. Le Conseil central des communautés juives de Grèce (KIS) exprime sa "profonde inquiétude face à la montée rapide et sans précédent des actes ciblant des sites juifs". Récemment, le mémorial de la Shoah de Larissa, l'ancien cimetière juif de l'Université de Thessalonique et le cimetière juif de Volos ont également été vandalisés. Le KIS dénonce "des agressions contre des touristes, des attaques verbales, des actes de vandalisme, ainsi que la stigmatisation continue d'individus qualifiés de 'meurtriers' uniquement en raison de leur nationalité ou de leur religion".

Ces incidents surviennent alors que la Grèce connaît de nombreuses manifestations pro-palestiniennes organisées principalement par la gauche grecque pour dénoncer la guerre à Gaza.

La communauté juive grecque, décimée durant la période nazie (86% assassinée), ne compte aujourd'hui que 5 500 membres selon le KIS.