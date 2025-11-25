Greta Thunberg bannie de Venise après une action ayant rendu l’eau des canaux verte

Greta Thunberg et plusieurs militants d’Extinction Rebellion ont été sanctionnés par les autorités de Venise après avoir teint en vert les eaux du Grand Canal lors d’une action coup de poing contre « l’écocide ». L’activiste suédoise de 22 ans a écopé d’une amende de 150 euros et d’une interdiction d’entrer dans la ville pendant 48 heures. Elle fait partie des 36 personnes sanctionnées à la suite de cette opération menée samedi.

Selon Extinction Rebellion, le colorant utilisé est entièrement biodégradable et a été simultanément déversé dans des canaux, rivières et fontaines de dix villes italiennes, notamment Gênes, Padoue, Turin, Bologne et Tarente, pour dénoncer « l’effondrement climatique ». À Venise, les militants ont également déployé une banderole depuis le pont du Rialto portant le message « Stop Ecocide ».

Cette action spectaculaire a eu lieu en marge de la conférence climat COP30, organisée au Brésil. Alors que des ONG réclamaient un engagement clair pour sortir des énergies fossiles, les pays producteurs de pétrole, soutenus par plusieurs alliés, ont bloqué toute avancée substantielle sur ce dossier. La présidence brésilienne de la COP a finalement arraché un compromis portant sur des financements supplémentaires destinés aux pays vulnérables, sans mentionner explicitement les hydrocarbures responsables du réchauffement.

L’opération à Venise, abondamment relayée sur les réseaux sociaux, illustre la stratégie de radicalisation médiatique adoptée par une partie du mouvement climat. Les autorités municipales, elles, dénoncent des actions jugées perturbatrices pour un patrimoine déjà fragile, malgré l’absence de danger environnemental immédiat lié à la teinture utilisée.