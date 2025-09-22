Grèves et blocages en Italie pour protester contre l’offensive israélienne à Gaza

Articles recommandés -

Des actions de protestation ont eu lieu lundi dans plusieurs villes italiennes, marquées par des grèves et des blocages en signe de solidarité avec la population palestinienne, en pleine guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

À Gênes, dans le nord-ouest de l’Italie, des dockers en grève ont bloqué les accès au port dès les premières heures de la matinée. Des manifestants brandissant des drapeaux palestiniens se sont rassemblés aux abords du site, dénonçant l’utilisation potentielle des ports italiens comme points de transit pour des armes et des approvisionnements destinés à Israël.

« Le peuple palestinien nous donne une leçon de dignité et de résistance, nous voulons faire notre part », a déclaré Ricky, membre du Collectif autonome des dockers de Gênes.

Plus au sud, à Livourne, en Toscane, l’entrée du port a également été bloquée par des manifestants. Des rassemblements similaires étaient prévus dans d’autres villes italiennes au cours de la journée. Ces grèves ont perturbé les services régionaux de train vers Rome, entraînant retards et annulations. En revanche, le métro de la capitale et la plupart des lignes de Milan, centre financier du pays, ont fonctionné normalement. Les compagnies aériennes n’ont pas été affectées par le mouvement. Le vice-président du Conseil des ministres d'Italie Matteo Salvini, a minimisé la portée de ces mobilisations, les qualifiant d’initiatives d’une « frange d’extrême gauche » des syndicats.