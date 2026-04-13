Hongrie : Peter Magyar annonce un retour à la CPI tout en maintenant les liens avec Israël

Le nouveau Premier ministre hongrois, Peter Magyar, a provoqué un véritable séisme politique en annonçant un changement de cap majeur après sa victoire électorale historique, mettant fin à seize années de pouvoir de Viktor Orbán. Lors de sa première conférence de presse, il a déclaré que la Hongrie entendait réintégrer la Cour pénale internationale (CPI), dont Budapest s’était retirée sous l’impulsion d’Orbán après le mandat d’arrêt visant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Peter Magyar a toutefois tenu à nuancer cette inflexion diplomatique, affirmant que la Hongrie maintiendrait des relations « spéciales » et pragmatiques avec Israël, tout en précisant que son gouvernement examinerait désormais les décisions européennes au cas par cas, « selon l’intérêt national », rompant ainsi avec le soutien quasi systématique d’Orbán à Israël au sein de l’Union européenne.

Porté par une victoire écrasante — son parti ayant obtenu une majorité qualifiée au Parlement —, le nouveau dirigeant entend également engager des réformes institutionnelles profondes. Il a notamment annoncé son intention de limiter le nombre de mandats du Premier ministre à deux, ce qui empêcherait Viktor Orbán de revenir au pouvoir.

Ancien membre du parti Fidesz, Peter Magyar s’est imposé comme une figure de rupture, dénonçant la corruption et promettant de restaurer les standards démocratiques en Hongrie. Il souhaite également améliorer les relations avec l’Union européenne afin de débloquer des financements gelés en raison de préoccupations sur l’état de droit.

Ce tournant politique majeur pourrait redéfinir la place de la Hongrie en Europe, mais aussi ses équilibres diplomatiques, notamment vis-à-vis d’Israël. Entre volonté de normalisation européenne et maintien de liens stratégiques, Peter Magyar cherche désormais à tracer une ligne plus indépendante, dans un contexte régional et international particulièrement tendu.