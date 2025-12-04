Hugo Boss s'est enrichi grâce aux uniformes nazis et au travail forcé, révèle une étude

Une nouvelle étude académique met à nouveau en lumière les liens étroits entre le géant de la mode Hugo Boss et le régime nazi, accusant l’entreprise d’avoir bâti sa richesse initiale sur la production d’uniformes et le recours au travail forcé. Publiée dans la revue Internal Security, l’étude de la criminologue polonaise Magdalena Ickiewicz-Sawicka retrace l’évolution de la société, fondée par Hugo Ferdinand Boss, et analyse la manière dont la marque a par la suite tenté de “blanchir” cette histoire.

Selon l’étude, Hugo Boss a rejoint le parti nazi en 1931 et a rapidement décroché des contrats lucratifs pour fournir les uniformes de la SS, de la Wehrmacht et des Jeunesses hitlériennes. Avec la militarisation de l’Allemagne, l’usine de Metzingen est passée de quelques dizaines d’employés à plusieurs centaines en 1944. La chercheuse souligne que cette expansion reposait en grande partie sur des travailleurs forcés, notamment des prisonniers juifs et slaves, soumis à des conditions de travail extrêmement difficiles.

Malgré cette implication directe dans l’économie de guerre nazie, l’entreprise a survécu à la défaite allemande. Hugo Boss a été jugé lors des tribunaux de dénazification, interdit temporairement de diriger une entreprise, tandis que la société poursuivait ses activités, notamment en produisant des uniformes pour les forces alliées d’occupation. Après la mort de Boss en 1948, la direction est passée à son gendre puis à ses petits-fils, qui ont progressivement transformé l’entreprise en marque de mode internationale.

L’étude critique également la manière dont Hugo Boss a traité ce passé. Bien que la société ait publié en 2011 une histoire officielle de l’entreprise et versé un million de dollars à un fonds pour les victimes de la Seconde Guerre mondiale, Ickiewicz-Sawicka estime que ces initiatives ont surtout servi à contrôler la narration et à préserver l’image de marque, sans conduire à une réflexion profonde sur son héritage nazi.

L’article souligne enfin le rôle de Hugo Boss dans la création de ce que l’auteure qualifie d’“élégance nazie”, contribuant à l’esthétique des uniformes du régime, un style épuré et discipliné qui continue d’influencer l’image actuelle de la marque.

La chercheuse situe l’analyse dans le cadre de l’éthique des affaires et de la responsabilité sociale des entreprises, en notant que si Hugo Boss met désormais en avant des initiatives en matière de durabilité et de chaînes d’approvisionnement responsables, la marque n’a pas pleinement intégré son passé dans cette approche.