Huit blessés dans une attaque à la voiture-bélier en Italie

Au moins huit personnes ont été blessées samedi à Modène, dans le nord de l’Italie, après qu’une voiture a foncé sur des piétons dans le centre-ville. Quatre victimes se trouvent dans un état grave, et deux d’entre elles ont été héliportées vers un hôpital de Bologne, selon le maire de la ville, Massimo Mezzetti.

D’après plusieurs médias italiens, l’une des femmes blessées aurait perdu ses deux jambes après avoir été écrasée contre une vitrine. Les autorités n’ont pas encore communiqué de bilan médical définitif.

« Il semble que le conducteur soit volontairement monté sur le trottoir, percutant plusieurs personnes », a déclaré Massimo Mezzetti à RaiNews24.

Le suspect, un homme d’une trentaine d’années d’origine nord-africaine, résidant dans la province de Modène, a tenté de prendre la fuite après que son véhicule a terminé sa course contre la vitrine d’un commerce. Des passants sont alors intervenus pour l’arrêter. L’un d’eux a été légèrement blessé au couteau par le conducteur avant l’intervention de la police.

Selon une source du ministère italien de l’Intérieur citée par Reuters, l’homme suivait un traitement pour des troubles psychiatriques. Cette même source n’a toutefois donné aucune précision sur ses motivations, ni sur une éventuelle piste terroriste. Un témoin a affirmé que le conducteur semblait sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, mais les autorités n’ont pas confirmé cette information.

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a dénoncé un événement « extrêmement grave » et exprimé sa solidarité avec les blessés et leurs familles. Elle a assuré que le responsable devrait répondre pleinement de ses actes.

Le ministre italien des Transports, Matteo Salvini, a également réagi en mettant en avant l’origine nord-africaine du suspect, qu’il a qualifié de « criminel de deuxième génération ».

En Israël, le ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, a condamné l’attaque et exprimé sa solidarité avec le gouvernement italien ainsi qu’avec les familles des victimes. La vice-ministre israélienne des Affaires étrangères, Sharren Haskel, a de son côté qualifié l’incident d’attaque terroriste, bien que les autorités italiennes n’aient pas confirmé cette qualification à ce stade.

L’enquête se poursuit pour établir les circonstances exactes de l’attaque et déterminer si le conducteur a agi seul, sous l’effet de troubles psychiatriques, ou avec une motivation idéologique.