"Il est triste de voir des intellectuels porter le keffieh et soutenir le Hamas", déplore Boris Johnson

L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a vivement critiqué lundi la posture occidentale face au conflit israélo-palestinien, qualifiant de "stupéfiante" la sympathie affichée envers le Hamas lors de la conférence de l'Association juive européenne (EJA).

"Il est triste et surprenant de voir un grand nombre d'intellectuels de la classe moyenne porter des keffiehs, défiler dans les rues de Londres et réclamer la disparition d'Israël de la carte", a lancé Johnson, dénonçant ce qu'il qualifie d'"étrange paradoxe" de la politique occidentale.

L'ancien Premier ministre n'a pas épargné la BBC. Interrogé sur les biais de la chaîne publique britannique, il a répondu sans détour : "Ils ont pris une décision institutionnelle pour couvrir le conflit de Gaza d'une certaine manière. Je trouve cela très regrettable et je pense que cela a causé d'énormes dégâts."

Johnson a exhorté les dirigeants à "dire la vérité" sur la différence entre Israël et le Hamas, "une organisation qui reste fidèle à sa charte appelant à la destruction d'Israël". Selon lui, les responsables politiques doivent faire preuve de leadership : "Il ne s'agit pas seulement de réprimer les actes de violence envers les Juifs."

L'ancien chef du gouvernement conservateur a réservé ses critiques les plus acerbes à la décision du Parti travailliste de Keir Starmer de reconnaître un État palestinien. "Israël a toujours été confronté à une menace existentielle. Pourquoi choisir ce moment précis ?", a-t-il lancé.

Johnson a contesté la légalité même de cette reconnaissance : "Dans le cadre de la Convention de Montevideo de 1933, elle ne remplit même pas les critères. On ignore les frontières de cette entité, on ignore qui la dirigera." Selon lui, cette décision n'est pas diplomatique mais purement électoraliste : "Il s'agissait de gérer les pressions au sein du Parti travailliste et auprès des électeurs musulmans des zones métropolitaines."

Quant à la viabilité d'un État palestinien, Johnson s'est montré sceptique : "Ce n'est pas une bonne idée s'ils persistent dans leur discours actuel de violence et de haine. Franchement, je ne pense pas que cela se produise de sitôt. Comment Israël pourrait-il accepter une telle entité comme voisin ?"

L'ancien Premier ministre a appelé à un changement radical d'approche : "Quand avez-vous entendu pour la dernière fois un dirigeant européen se lever et dire à quel point c'est merveilleux d'avoir une communauté juive florissante et combien ils souhaitent attirer davantage de Juifs pour venir s'y installer ?" Sa proposition : "Il est temps de faire preuve d'un peu de 'philosémitisme agressif', si je puis dire."