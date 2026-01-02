Incendie de Crans-Montana : trois personnes juives portées disparues, Israël propose son aide à la Suisse

Suite à l’incendie meurtrier survenu dans la nuit du Nouvel An dans un bar de Crans-Montana en Suisse, Israël a rapidement offert son aide aux autorités locales. Le président Isaac Herzog s’est entretenu avec son homologue suisse Guy Parmelin, exprimant ses condoléances et proposant l’expertise israélienne dans la localisation et l’identification des victimes ainsi que dans le traitement des brûlés.

Le bilan est particulièrement lourd : on parle de quarante personnes tuées et plus d'une centaine blessées. Trois personnes de confession juive sont toujours portées disparues, selon les médias israéliens. Plusieurs membres de la communauté juive locale ont également été blessés lors de cette catastrophe qui a fait une quarantaine de morts et une centaine de blessés.

En réponse, l’organisation israélienne ZAKA, spécialisée dans la recherche et le sauvetage ainsi que dans l’assistance aux victimes de catastrophes, a dépêché une délégation sur place pour participer aux opérations de recherche et de soutien.

Le Rav Yitzhak Levi Pawzner, représentant du mouvement Habad à Crans-Montana, témoigne de l’ampleur du choc et de la mobilisation : « Le souffle de l’explosion a atteint la synagogue voisine. Toute la communauté s’est immédiatement mobilisée pour venir en aide aux victimes et soutenir les familles. »

Le gouvernement suisse, confronté à la difficile tâche d’identifier les victimes, travaille en coordination avec des équipes venues de France, d’Italie et maintenant d’Israël. Le commandant de police du canton du Valais, Frédéric Gisler, a souligné que ce travail d’identification pourrait prendre plusieurs jours.

Le président Herzog a rappelé que son pays dispose d’une grande expérience dans la gestion de tels drames et s’est dit prêt à apporter toute l’assistance nécessaire pour faire face à cette crise.

Crans-Montana, station de ski renommée, reste en état de choc. Un deuil national de cinq jours a été décrété en Suisse, tandis que la communauté juive locale, durement touchée, continue de recevoir un soutien actif, tant moral que logistique, dans cette épreuve.