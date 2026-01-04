Incendie en Suisse : les corps des sœurs Alicia et Diana Gonset identifiés

Les autorités suisses ont confirmé l’identification des corps des sœurs juives Alicia (15 ans) et Diana (14 ans) Gonset, décédées dans le tragique incendie survenu lors de la nuit du Nouvel An dans une station de ski en Suisse. Le drame s’est produit dans un établissement très fréquenté à l’occasion des célébrations du réveillon, provoquant l’une des pires catastrophes civiles qu’ait connues le pays ces dernières années.

https://x.com/i/web/status/2007789222678167953 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les deux adolescentes figurent parmi les nombreuses victimes piégées par les flammes alors que le feu s’est propagé rapidement dans le bâtiment. Les opérations d’identification ont été longues et complexes, en raison de l’ampleur du sinistre et du nombre élevé de victimes, dont plusieurs ressortissants étrangers. L’annonce officielle de l’identification d’Alicia et Diana Gunst a suscité une vive émotion, tant en Suisse qu’au sein des communautés juives à l’étranger.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’incendie se serait déclaré peu avant minuit, en pleine affluence. Les secours ont fait état de 119 blessés selon un dernier bilan, dont plusieurs souffrant de brûlures graves, évacués vers des hôpitaux spécialisés en Suisse et dans des pays voisins. Les causes exactes du feu restent à établir, mais les autorités privilégient à ce stade la piste d’un accident, sans exclure d’éventuelles défaillances techniques.

Depuis l’annonce de leur identification, de nombreux hommages ont afflué. Des responsables communautaires ont salué la mémoire de deux jeunes filles « pleines de vie », tandis que des messages de condoléances ont été adressés à la famille endeuillée.

L’enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités éventuelles et de faire toute la lumière sur les circonstances du drame. Les autorités suisses ont assuré que l’ensemble des conclusions serait rendu public, alors que le pays demeure profondément marqué par cette tragédie survenue en pleine nuit de fête.