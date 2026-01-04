Incendie meurtrier à Crans-Montana : 24 victimes désormais identifiées

L’identification des victimes de l’incendie survenu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier dans un bar de la station alpine de Crans-Montana, en Suisse, se poursuit. La police cantonale du Valais a annoncé ce dimanche avoir identifié 16 nouvelles personnes décédées, portant à 24 le nombre total de victimes formellement reconnues à ce stade.

Selon les autorités, parmi ces nouvelles identifications figurent 10 ressortissants suisses, deux Italiens, une personne possédant la double nationalité italo-émiratie, un Roumain, un Français et un Turc. L’incendie a fait au total environ 40 morts, selon les estimations des enquêteurs, ce qui en fait l’une des pires tragédies civiles de l’histoire récente du pays.

Le sinistre s’est déclaré dans le bar Le Constellation, bondé à l’occasion des célébrations de la Saint-Sylvestre. Les flammes se sont propagées rapidement dans l’établissement, piégeant de nombreux clients. Outre les victimes décédées, 119 personnes ont été blessées, dont plusieurs grièvement brûlées. De nombreux blessés ont dû être transférés vers des unités spécialisées dans le traitement des brûlures, en Suisse mais aussi dans d’autres pays européens.

Les opérations d’identification restent complexes, en raison de l’état des corps et du grand nombre de victimes étrangères présentes dans la station au moment des faits. Les autorités valaisannes indiquent que le travail se poursuit en lien avec les services médico-légaux et les ambassades concernées.

Par ailleurs, une ressortissante israélienne signalée disparue a été identifiée : Charlotte Niddam, qui avait été scolarisée dans des établissements juifs au Royaume-Uni. Les circonstances exactes de sa disparition restent à établir.

L’enquête se poursuit afin de déterminer l’origine de l’incendie et d’évaluer d’éventuelles responsabilités, tandis que la Suisse demeure sous le choc de cette tragédie survenue en pleine nuit de fête.