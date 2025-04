Iranien et pro-israélien : Le double défi d'un exilé qui refuse le silence

Dans un monde où l'opposition au régime iranien peut coûter la vie, Niyak Ghorbani fait partie de ces courageux exilés qui refusent de se taire. Interviewé mardi soir sur i24NEWS, cet Iranien installé à Londres incarne la résistance d'une diaspora qui n'a jamais cessé de croire en un Iran libre et démocratique.

"La République islamique, depuis 45 ans, menace les pays occidentaux," explique Ghorbani avec une conviction forgée par l'expérience. Son message est sans équivoque : le régime des mollahs ne transformera jamais sa posture belliqueuse, malgré les tentatives de dialogue. "Ils ne veulent pas négocier avec les pays occidentaux. Ils font passer le temps, ils jouent," affirme-t-il, faisant référence aux récentes initiatives diplomatiques, notamment une lettre de Donald Trump à l'ayatollah Khamenei qui a été rejetée.

Selon cet opposant, les puissances occidentales se bercent d'illusions depuis trop longtemps. "Nous, les Iraniens, nous croyons que les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre et la France ont aidé la République islamique à arriver au pouvoir," rappelle-t-il, suggérant que ces mêmes nations continuent à préférer la stabilité d'un régime répressif au risque d'un changement profond.

Un soutien remarqué à Israël

Son badge de soutien aux otages israéliens enlevés par le Hamas, qu'il porte fièrement sur sa veste lors de l'interview représente un geste rare et significatif pour un Iranien, alors que le régime de Téhéran est l'un des principaux soutiens du Hamas. "Depuis le 7 octobre, beaucoup d'Iraniens soutiennent, même en Iran, Israël," affirme-t-il, dessinant un contraste saisissant avec la propagande officielle de Téhéran. Cette solidarité, il la manifeste régulièrement dans les rues de Londres, participant à des manifestations pro-israéliennes aux côtés d'autres opposants iraniens. Interrogé pour savoir s'il n'est pas dangereux d'afficher un tel soutien dans un contexte où les manifestations pro-palestiniennes peuvent être violentes, sa réponse révèle son courage : "Je suis prêt à sacrifier ma vie pour la liberté, pour notre liberté et pour montrer notre amitié entre les Iraniens et les Israéliens."

L'espoir d'un changement venu de l'intérieur

Pour Niyak Ghorbani, l'avenir de l'Iran ne se jouera pas dans les chancelleries occidentales mais dans les rues du pays. "La meilleure option pour les pays occidentaux aujourd'hui, c'est soutenir le prince Reza Pahlavi et la population iranienne," plaide-t-il, faisant référence au fils du dernier Shah d'Iran, figure emblématique de l'opposition en exil.

Ce témoignage rappelle que, derrière les postures géopolitiques et les déclarations incendiaires du régime iranien, existe un peuple dont les aspirations à la liberté restent vivaces malgré quatre décennies de répression. "J'essaye d'être la voix de mon peuple," conclut simplement cet homme qui, depuis les rives de la Tamise, porte l'espoir d'un Iran différent.