Irlande: Catherine Connolly, connue pour ses positions anti-israéliennes, en route vers la présidence

En Irlande, la candidate indépendante Catherine Connolly, issue de la gauche radicale, s’achemine vers une large victoire à l’élection présidentielle, selon les premiers dépouillements. Députée de Galway, âgée de 68 ans, elle devance très largement Heather Humphreys, candidate du parti gouvernemental Fine Gael, dans plusieurs circonscriptions du pays.

Connolly, longtemps considérée comme une élue marginale, a connu une ascension fulgurante ces derniers mois, portée par un électorat jeune et les formations de gauche. Elle deviendrait ainsi la première présidente d’extrême gauche de l’histoire irlandaise, même si la fonction reste largement symbolique : le pouvoir exécutif demeure entre les mains du Premier ministre.

Connolly est connue pour ses positions virulentes à l’égard d’Israël et des puissances occidentales. Elle a accusé l’Allemagne de renouer avec un « militarisme des années 1930 » et affirmé que le Royaume-Uni et les États-Unis « permettent un génocide à Gaza ». Elle milite également pour préserver la neutralité irlandaise face au « militarisme occidental ».

Selon Reuters, ses prises de position, jugées plus extrêmes encore que celles du président sortant Michael Higgins, risquent d’accentuer les tensions entre Dublin et Jérusalem.

Les résultats officiels sont attendus dans la soirée, mais tous les médias irlandais s’accordent : Connolly est en passe de devenir la prochaine présidente de l’Irlande.