Irlande du Nord : un migrant tente de décapiter un homme en pleine rue

Une attaque au couteau d'une extrême violence a provoqué une vive émotion à Belfast, en Irlande du Nord. La police a annoncé l'arrestation d'un homme d'une trentaine d'années, de nationalité soudanaise et résidant légalement au Royaume-Uni avec un visa, pour tentative de meurtre.

Les faits se sont déroulés dans le nord de la capitale nord-irlandaise, sous les yeux de nombreux passants. La police a qualifié l'affaire d'"incident critique" en raison de sa gravité et de l'importante mobilisation qu'elle a suscitée.

La victime, un homme âgé d'une quarantaine d'années, a été transportée à l'hôpital dans un état grave. Selon les autorités, elle souffre de blessures importantes au visage, au cou et au dos.

Des vidéos de l'agression, largement diffusées sur les réseaux sociaux, montrent l'assaillant portant plusieurs coups de couteau à sa victime. Sur l'un des enregistrements, un témoin peut être entendu crier que l'agresseur tente de lui trancher la gorge. Plusieurs passants sont alors intervenus avec courage pour mettre fin à l'attaque, utilisant notamment un bâton pour repousser le suspect et le maintenir à distance jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre.

Dans un premier temps, les autorités avaient indiqué que le suspect pourrait être de nationalité somalienne, avant de préciser par la suite qu'il s'agissait d'un ressortissant soudanais. L'enquête se poursuit afin d'établir les circonstances exactes et les motivations de l'agression.

L'affaire a rapidement pris une dimension politique. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a condamné l'attaque et affirmé qu'il n'y avait pas de place pour de tels actes de violence dans les rues du Royaume-Uni.

Les cinq principaux partis politiques d'Irlande du Nord ont également publié une déclaration commune dénonçant cette agression et appelant au calme. De son côté, une organisation représentant les communautés immigrées a exprimé son inquiétude quant aux répercussions que cet événement pourrait avoir sur les étrangers vivant dans la région.