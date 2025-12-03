Irlande : la communauté juive de plus en plus inquiète face à la montée de l'antisémitisme

Le projet du conseil municipal de Dublin visant à renommer le parc Herzog, finalement abandonné, a déclenché un vif émoi au sein de la petite communauté juive d’Irlande, révélant selon ses membres des tensions plus profondes liées à la montée de l’antisémitisme et de l’hostilité envers les Juifs dans le pays.

Dans une interview à Ynet, Oliver Sears, fondateur de l’organisation Holocaust Awareness et Juif britannique installé en Irlande depuis 40 ans, a dénoncé un climat de haine envers les Juifs et Israël « jamais vu dans l’histoire irlandaise moderne ». « Ces deux dernières années ont été très difficiles pour la communauté juive », a-t-il déclaré, qualifiant la tentative de changement de nom de parc comme l’attaque la plus « pernicieuse » que celle-ci ait jamais subie. « C’est comme une punition collective infligée aux Juifs d’Irlande pour les actions du gouvernement israélien », a-t-il ajouté.

Le parc Herzog porte le nom de Haim Herzog, sixième président d’Israël, né et élevé à Dublin et fils de l’ancien grand rabbin d’Irlande. Le parc est situé au cœur du quartier juif de la ville. Pour Morris Cohen, président de la communauté juive d’Irlande, renommer le parc reviendrait à « effacer le patrimoine juif irlandais ». « Herzog est un enfant de la communauté. Cela fait partie de notre histoire », a-t-il insisté.

Le conseil municipal de Dublin a de facto reconnu l’illégalité du processus. La législation locale interdit de modifier le nom d’un site sans suivre des procédures formelles qui n’avaient pas été respectées. Après consultation juridique, le maire a renvoyé le dossier à la commission des noms, laissant tout changement futur soumis à un référendum, dont la loi encadrante n’a pas encore été adoptée.

Si l’incident du parc Herzog est au centre de l’attention, il symbolise une inquiétude plus large. Oliver Sears et Morris Cohen ont dénoncé des propos antisémites tenus par certains conseillers, des pressions politiques sur la communauté et une tendance inquiétante à l’hostilité sur les campus universitaires, dans les écoles et même dans les hôpitaux, où des patients juifs auraient subi des traitements offensants.

Malgré cette montée des tensions, Morris Cohen affirme que la communauté n’envisage pas pour l’instant l’émigration : « Nous devons rester vigilants et ne pas ignorer les signes avant-coureurs », a-t-il averti. Oliver Sears conclut : « Ces deux dernières années ont tout changé. Nous assistons à une transformation que peu d’entre nous auraient imaginée possible. » Les dirigeants juifs appellent désormais à des mesures concrètes de la part des autorités irlandaises pour garantir la sécurité et la protection de leur communauté.