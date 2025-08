Isaac Herzog appelle à l’unité de la communauté internationale pour libérer les otages à Gaza

Articles recommandés -

Lors de sa visite d’État en Lettonie, le président israélien Isaac Herzog a exhorté la communauté internationale à s’unir pour obtenir la libération des 50 otages israéliens détenus par le Hamas dans des « conditions inhumaines » à Gaza. S’exprimant à Riga aux côtés du président letton Edgars Rinkevics, Herzog a dénoncé la cruauté des récentes vidéos du Hamas montrant les otages Evyatar David et Rom Braslavski, « affamés, leurs os saillants, implorant pour leur vie ». Il a appelé à une « position claire et décisive » pour ramener tous les otages.

En tournée diplomatique dans les pays baltes, Isaac Herzog rencontre ses homologues lituanien, letton et estonien pour mobiliser le soutien mondial à la libération des otages, renforcer les liens économiques et sécuritaires bilatéraux, et accroître la pression sur l’Iran, qualifié de « menace mondiale et fournisseur du terrorisme global ». Il a évoqué sa discussion avec la présidente du CICR pour acheminer nourriture et médicaments aux otages. Face aux critiques sur l’aide humanitaire à Gaza, Herzog a souligné que 23 000 tonnes d’aide et 120 largages aériens de divers pays ont été acheminés en dix jours, invitant la Lettonie à rejoindre ces efforts.