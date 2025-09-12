Isaac Herzog échappe aux tentatives d'arrestation lors de sa visite à Londres

Articles recommandés -

Le président israélien Isaac Herzog a achevé sa première visite officielle au Royaume-Uni depuis 2021 dans un contexte de vives tensions, malgré les tentatives d'organisations pro-palestiniennes de le faire arrêter pour complicité présumée de crimes de guerre.

Les fondations Hind Rajab et Friends of Al Aqsa avaient saisi les autorités britanniques pour obtenir un mandat d'arrêt contre Herzog, invoquant des "preuves claires et détaillées" de son implication dans "la politique israélienne de famine" et "la destruction systématique de Gaza". Le conseiller juridique du gouvernement Lord Richard Hermer et le directeur des poursuites publiques Stephen Parkinson ont cependant rejeté ces demandes, poussant les ONG à annoncer un recours devant la Cour suprême.

Les organisations accusatrices pointaient notamment les déclarations publiques de Herzog niant la famine à Gaza malgré les données onusiennes, ainsi que ses visites sur des sites militaires à Nahal Oz et dans la bande de Gaza, qu'elles lient à des "campagnes militaires dévastatrices".

L'arrivée de Herzog au 10 Downing Street pour sa rencontre avec le Premier ministre Keir Starmer a été marquée par d'importantes manifestations. Des milliers de protestataires ont scandé "Herzog, es-tu un criminel de guerre ?", certains établissant des comparaisons avec le nazisme et accusant Starmer de complicité.

Poursuivant son programme officiel, Herzog a assisté au dîner de gala annuel de l'UJIA, une organisation caritative juive, devant plus de 550 invités. Dans son discours, le président a défendu le droit d'Israël à l'autodéfense : "Face à la barbarie du Hamas et aux visées génocidaires de l'Iran, Israël protège non seulement son existence, mais aussi le monde libre, l'Europe, le Royaume-Uni", a-t-il déclaré, appelant à la solidarité de la communauté juive britannique.