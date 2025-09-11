Isaac Herzog : "La reconnaissance d’un État palestinien ne libérera pas un seul otage"

Articles recommandés -

Lors d’un discours prononcé mercredi au prestigieux institut britannique Chatham House à Londres, le président israélien Isaac Herzog a mis en garde contre une reconnaissance unilatérale d’un État palestinien, estimant qu’une telle décision ne ferait qu’« encourager le Hamas et récompenser le terrorisme ».

Tenant dans ses mains la photo de deux frères jumeaux israéliens, Gali et Ziv Berman, toujours retenus en otages à Gaza, Herzog a déclaré : « Leur sort est inconnu. Le seul moyen d’ouvrir la voie à la paix est de ramener les otages à la maison. » Il a rappelé qu’Israël avait accepté toutes les propositions sérieuses des médiateurs — États-Unis, Égypte et Qatar — mais que « le Hamas bloque toute avancée en refusant simplement de dire oui ».

Le président israélien a affirmé qu’Israël était « prêt aujourd’hui pour un accord global sur les otages et un cessez-le-feu ». Il a souligné qu’une reconnaissance unilatérale de la Palestine « ne libérera pas un otage, ne nourrira pas un Palestinien » et détournerait le processus de paix. Sur l’aide humanitaire, Herzog a indiqué que plus de 600 camions chargés de nourriture et de médicaments avaient été livrés à Gaza en 24 heures, tout en accusant le Hamas de détourner ces ressources pour les revendre « à des prix trois fois plus élevés ». Enfin, Herzog a replacé le conflit dans un contexte plus large : « Israël se bat pour défendre l’Europe et le monde libre contre un ennemi barbare soutenu par l’Iran. Nous versons le sang de nos enfants pour protéger les valeurs démocratiques. » Il a conclu en appelant la communauté internationale à aider Israël à « ramener les otages, vaincre le Hamas et bâtir un avenir de paix ».