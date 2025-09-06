Israël et l’Allemagne proches d’un contrat militaire majeur malgré les critiques sur Gaza (média)

Articles recommandés -

Selon l’agence Bloomberg, Israël et l’Allemagne s’apprêtent à conclure un contrat d’armement d’une valeur d’environ 1,2 milliard d’euros, et ce malgré les critiques internationales croissantes sur la guerre à Gaza et l’annonce récente d’un embargo partiel sur les exportations d’armes vers Israël par Berlin.

L’accord porterait sur l’achat par l’armée allemande de trois drones de reconnaissance Heron TP (appelés Eitan en Israël), fabriqués par l’Industrie aéronautique israélienne (IAI).

Ces appareils, de taille moyenne, sont équipés de capteurs jour/nuit et de radars avancés, capables de fournir en temps réel des images et informations de renseignement de haute précision.

Si l’opération se concrétise, l’Allemagne disposera d’un total de huit drones de ce type, renforçant ainsi ses capacités de surveillance et d’opérations extérieures.

Le contrat inclurait également la fourniture de pièces détachées et un programme de formation pour les équipes allemandes. Cette transaction intervient dans un contexte délicat : début septembre, Berlin avait annoncé des restrictions sur les exportations d’armes à destination d’Israël, en réaction à la poursuite des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza. Contacté par les médias, le ministère israélien de la Défense a refusé de confirmer ou démentir l’information, se contentant de rappeler qu’il ne commente pas les projets non encore validés par le Parlement.

Pour l’heure, ni Jérusalem ni Berlin n’ont officiellement communiqué sur la date prévue de la signature du contrat.