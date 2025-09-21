Israël exclu du salon du tourisme de Rimini : "une propagande électorale", selon l'ambassadeur israélien en Italie

Articles recommandés -

La présence d’Israël au salon international du tourisme TTG Travel Experience de Rimini, prévu du 8 au 10 octobre 2025, a été annulée à la suite d’une décision des organisateurs, sous la pression des autorités locales.

Le maire de Rimini, Jamil Sadegholvaad, membre du Parti démocrate (PD), a jugé "inappropriée" la participation israélienne. Dans un courrier cosigné avec la présidente de la région Émilie-Romagne, Michela De Pascale, il a appelé Maurizio Ermeti, président du groupe Italian Exhibition, gestionnaire du parc des expositions, à "reconsidérer" la présence d’un stand israélien. "Nous ne croyons pas qu’il soit aujourd’hui éthiquement et moralement acceptable de promouvoir comme destinations de vacances des lieux de guerre, de terreur et de mort", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

https://x.com/i/web/status/1966936539663101965 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Peu après, le groupe Italian Exhibition a notifié à l’Office du tourisme israélien que "les conditions de sa participation ne sont plus réunies", en invoquant les positions exprimées par la mairie et la région.

Cette décision a suscité des réactions immédiates. La ministre italienne du Tourisme, Daniela Santanchè, l’a critiquée, estimant que "la vocation de la culture touristique est d’être un pont pour la paix" et que l’Italie "n’a jamais discriminé personne". Elle a dénoncé une instrumentalisation politique : "On ne doit pas utiliser le tourisme pour attiser les sentiments."

L’ambassadeur d’Israël en Italie, Jonathan Peled, a également réagi avec fermeté dans un message publié sur X (ex-Twitter). Selon lui, cette exclusion représente "une nouvelle ingérence idéologique exploitant chaque occasion pour utiliser l’attaque contre Israël à des fins de propagande électorale, au mépris des graves effets de telles décisions sur les relations culturelles, religieuses et économiques entre l’Italie et Israël".

https://x.com/i/web/status/1968732737088491955 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Il a rappelé que chaque année, "des centaines de milliers d’Italiens visitent Israël pour le travail, le tourisme ou la religion", et qu’Israël représente également "un flux important de tourisme entrant et de business pour l’Italie". L’ambassadeur a condamné "cette poussée à l’isolement", accusant ses promoteurs d’alimenter l’antisémitisme et de "renforcer la stratégie terroriste et déstabilisatrice du Hamas et d’autres organisations liées".

L’affaire prend une dimension politique en Italie, où le clivage entre partisans de la solidarité avec les Palestiniens et défenseurs d’Israël se reflète désormais jusque dans le domaine du tourisme.