Israel Katz : Tsahal n'a "aucune restriction" pour éliminer les menaces au Sud-Liban

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a affirmé dimanche que les soldats de Tsahal déployés dans le sud du Liban ne faisaient l'objet d'« aucune restriction » lorsqu'il s'agit de neutraliser des menaces.

« Il n'y avait pas et il n'y a pas de restriction pour les soldats de Tsahal dans le sud du Liban pour agir afin d'éliminer des menaces », a-t-il déclaré dans un communiqué, alors que des discussions irano-américaines s'ouvrent en Suisse et que Téhéran souhaite faire du dossier libanais un sujet prioritaire.

Le ministre a assuré que « tous les acquis de la campagne au Liban sont préservés », précisant que les forces israéliennes restent déployées dans la zone de sécurité établie au sud du Liban et continuent d'y mener des opérations contre le Hezbollah.

Par ailleurs, Israel Katz affirme que « le cessez-le-feu annoncé hier maintient Tsahal dans toutes ses positions au sein de la zone de sécurité qui protège les localités du nord d'Israël ».

Il a enfin réaffirmé qu'Israël ne se retirera pas de cette zone de sécurité, soulignant que l'armée israélienne conservera sa liberté d'action afin d'empêcher toute menace émanant du Hezbollah.