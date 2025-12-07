Italie : affrontements entre touristes israéliens et manifestants pro-palestiniens dans le port de Brindisi

Des heurts ont éclaté vendredi dans le port de Brindisi, dans le sud de l’Italie, à l’arrivée du paquebot Crown Iris, qui transportait des touristes israéliens. Selon plusieurs médias italiens, des militants pro-palestiniens s’étaient rassemblés pour protester contre l’escale du navire, obligeant les forces de l’ordre à intervenir pour disperser les groupes opposés.

Dans une vidéo publiée par La Repubblica et filmée par Riccardo Celli, plusieurs touristes identifiés comme israéliens apparaissent en train de faire le salut romain, de proférer des insultes et de mimer un geste d’égorgement en direction des manifestants.

D’autres séquences diffusées dans la journée montrent des échanges de plus en plus virulents dans les rues de la ville. Dans l’une d’elles, une femme présentée comme israélienne répond par des menaces explicites après avoir entendu des slogans pro-palestiniens. Le début de l’altercation n’est pas visible.

La vidéo montre ensuite la même personne s’en prenant verbalement aux militants, évoquant notamment l’homosexualité "non acceptée à Gaza", avant de cracher vers le groupe tout en lançant de nouvelles menaces. Dans ces échanges tendus, une manifestante lui répond en l’accusant de "tuer des enfants", illustrant l’hostilité croissante entre les deux camps.

La police italienne n’a pas signalé de blessés, mais a dû intervenir à plusieurs reprises pour éviter que les confrontations ne dégénèrent davantage. Ces tensions surviennent alors que le conflit à Gaza continue d’alimenter des mobilisations et des affrontements verbaux à travers l’Europe.