Italie : l'Iran a mis en place un réseau de surveillance sophistiqué pour traquer les dissidents

Une enquête du site d'investigation italien indépendant Linkiesta, révèle ce mardi l'existence d'un système de surveillance iranien particulièrement développé en Italie, visant à surveiller et intimider les opposants au régime des mollahs, a rapporté Kan.

Une stratégie d'influence multiforme

La République islamique d'Iran déploie en Italie une stratégie d'influence sophistiquée combinant "soft power" culturel et surveillance répressive. Cette investigation menée en Italie a révélé un vaste réseau d'influence soutenant la République islamique, selon un rapport récent.

Le centre culturel de l'ambassade iranienne à Rome, via Nomentana, constitue le cœur opérationnel de cette diplomatie culturelle. Officiellement dédié au dialogue interreligieux, ce centre orchestre en réalité événements et conférences destinés à promouvoir l'image de l'Iran comme nation spirituelle et anti-impérialiste.

Infiltration du milieu universitaire

L'Iran investit massivement dans les universités italiennes. Ces dernières années, plus d'un million d'euros ont été consacrés à des accords académiques et projets de recherche. L'université de Salento a signé des partenariats avec les universités Allameh Tabataba'i et Shahid Beheshti de Téhéran. L'université polytechnique de Milan collabore avec l'université internationale de l'imam Khomeiny.

Depuis 2009, La Sapienza de Rome maintient un centre conjoint avec des partenaires iraniens. Florence, Bologne et Turin participent également à des projets couvrant ingénierie, archéologie, études religieuses et mobilité académique.

Réseau religieux et centres d'influence

La présence chiite italienne, bien que minoritaire face au sunnisme, demeure bien organisée. La mosquée de l'imam Mahdi à Rome, via Spello, sert de centre névralgique, accueillant récemment une cérémonie d'hommage à Hassan Nasrallah en présence de représentants proches de l'ambassade iranienne.

Les mosquées Ahlo al-Bayt de Turin, Al-Rasul de Milan et de l'imam Ali de Bologne remplissent des fonctions similaires, organisant célébrations et diffusion de littérature chiite conforme au narratif officiel de Téhéran.

Surveillance et intimidation systématiques

Les opposants iraniens en exil témoignent d'un harcèlement constant. Après les manifestations anti-régime, plusieurs dissidents rapportent avoir été suivis, photographiés près de leurs domiciles. Une manifestante romaine décrit comment, après plusieurs protestations, elle fut traquée pendant des jours tandis que sa famille en Iran subissait des perquisitions.

Structure opérationnelle

L'ambassade iranienne à Rome abrite selon les sources une unité spécialisée de 15 à 20 personnes, divisée en trois sections : contrôle informatique et intrusions numériques, surveillance territoriale avec suivi des militants, et rapports hebdomadaires à Téhéran.

Cette structure, protégée par l'immunité diplomatique, collabore étroitement avec les services de renseignement iraniens et les départements extérieurs des Gardiens de la révolution, illustrant la sophistication de l'appareil répressif iranien à l'étranger.